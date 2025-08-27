Минпросвещения не будет принудительно переводить учителей в Max

25 августа в Max сообщили о завершении интеграции с сервисом электронной подписи «Госключ». Теперь пользователи смогут подписывать документы прямо в мессенджере, а все действия будут фиксироваться в личном кабинете на «Госуслугах». Первые компании смогут подключиться к этой услуге уже в 2025 г.