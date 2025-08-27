Минпросвещения не будет принудительно переводить учителей в Max
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что они не планируют насильно переводить учителей в национальный мессенджер Мax. Но он подчеркнул, что система образования максимально быстро перейдет на этот сервис благодаря удобному интерфейсу и надежной защите данных.
«Здесь нельзя, на мой взгляд, насильно этот переход осуществлять, но мы видим, что там абсолютно удобный, понятный интерфейс и, самое главное, защищенные данные», – сказал Кравцов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».
По его словам, Минпросвещения рекомендует педагогам и родителям переходить в Max. Уже многие начали пользоваться сервисом. При этом Кравцов отметил, что Max полностью синхронизирован с платформой «Сферум», разработанной во время пандемии как отечественный сервис для видеоконференций.
25 августа в Max сообщили о завершении интеграции с сервисом электронной подписи «Госключ». Теперь пользователи смогут подписывать документы прямо в мессенджере, а все действия будут фиксироваться в личном кабинете на «Госуслугах». Первые компании смогут подключиться к этой услуге уже в 2025 г.