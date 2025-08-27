Минпросвещения и Минтруд создают единые критерии зарплат учителей

Кроме того, 27 августа Кравцов заявил, что переход учителей в национальный мессенджер Max не будет принудительным, но система образования в скором времени полностью перейдет на этот сервис благодаря удобному интерфейсу и надежной защите данных. Он напомнил, что Max полностью синхронизирован с платформой «Сферум», созданной во время пандемии как отечественный сервис для видеоконференций.