Минпросвещения и Минтруд создают единые критерии зарплат учителей
Минпросвещения РФ совместно с Минтрудом разрабатывает единые и прозрачные критерии начисления заработной платы для учителей. Об этом глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-1».
По его словам, педагогические специальности сохраняют высокую популярность и занимают третье место среди направлений, которые выбирают абитуриенты. Кравцов отметил, что новая система оплаты труда должна устранить существующие различия в начислении и дать начинающим педагогам четкое понимание уровня дохода и объема обязанностей.
«Новая система оплаты труда, которая апробируется, как раз призвана ответить на эти вопросы», – пояснил министр.
Кроме того, 27 августа Кравцов заявил, что переход учителей в национальный мессенджер Max не будет принудительным, но система образования в скором времени полностью перейдет на этот сервис благодаря удобному интерфейсу и надежной защите данных. Он напомнил, что Max полностью синхронизирован с платформой «Сферум», созданной во время пандемии как отечественный сервис для видеоконференций.