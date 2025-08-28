ТАСС: напавший на полицейских в Москве переписывался с экстремистами
Мужчина, подозреваемый в нападении на сотрудников полиции в Москве, состоял в экстремистских чатах и вел переписки с экстремистами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
27 августа в районе автозаправочной станции на Щелковском шоссе в Москве мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ «Жилищник». После инцидента на место прибыли сотрудники полиции, и подозреваемый напал на них с ножом. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) в отношении задержанного. Сообщалось, что он является иностранцем 1999 года рождения.
По данным ТАСС, при задержании у фигуранта не было документов и он говорил на иностранном языке. При этом стало известно, что мужчина – уроженец Саратова и имеет российское гражданство. Прежде он отбывал наказание за совершение преступлений против общественной безопасности и государственной власти.