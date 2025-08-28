РАН зафиксировала более 100 новых пятен на Солнце за сутки

Солнечные вспышки классифицируются по пяти категориям в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса Х часто сопровождаются выбросами корональной массы, которая, достигая Земли, способна провоцировать магнитные бури и влиять на работу радиосвязи и навигационных систем.