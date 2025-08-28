РАН зафиксировала более 100 новых пятен на Солнце за сутки
Сотрудники лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о возникновении на Солнце свыше ста новых пятен. Этот процесс протекал без вспышек, что ставит ученых в тупик.
В публикации лаборатории в Telegram-канале явление назвали «каким-то адом», наблюдаемым в главной области солнечной активности. Ученые признались, что не могут объяснить, куда уходит вся эта энергия.
Солнечные вспышки классифицируются по пяти категориям в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса Х часто сопровождаются выбросами корональной массы, которая, достигая Земли, способна провоцировать магнитные бури и влиять на работу радиосвязи и навигационных систем.