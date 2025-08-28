Против бывшего вице-губернатора Самарской области завели новое уголовное дело
Бывшему вице-губернатору Самарской области Геннадию Гендину предъявлено обвинение по новому уголовному делу о хищении 3,8 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства рассказал, что потерпевшей стороной по делу признан Союз адвокатов «МЭКА».
9 августа ТАСС писал со ссылкой на материалы дела, что Гендин обвиняется в особо крупном мошенничестве в составе организованного преступного сообщества. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Экс-чиновник не признал вину.
Следствие полагает, что Гендин обманом получил от потерпевшей деньги за получение разрешения правительства на проведение градостроительных работ, ссылаясь на наличие у него связей в правительстве и администрации президента РФ.