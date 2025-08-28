Против бывшего вице-губернатора Самарской области завели новое уголовное дело

9 августа ТАСС писал со ссылкой на материалы дела, что Гендин обвиняется в особо крупном мошенничестве в составе организованного преступного сообщества. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Экс-чиновник не признал вину.