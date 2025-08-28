Десять поездов задержали из-за падения БПЛА в Самарской области
Шесть пассажирских и четыре пригородных поезда были задержаны в Самарской области из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе станции Кряж (участок Кряж – Липяги). Об этом сообщается в Telegram-канале Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
Из-за падения БПЛА была временно нарушена работа контактной сети. Максимальное время задержки поездов составляет 2 часа 14 минут. Три пригородных поезда были отменены.
В ночь на 28 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника самолетного типа. По 21 из них было нейтрализовано в Самарской и Ростовской областях.
Движение поездов было временно приостановлено в Волгоградской области. Причиной стал пожар в здании на станции Петров Вал, возникший из-за падения обломков БПЛА. К пассажирской инфраструктуре загоревшееся здание не относится. Предварительно, никто не пострадал.