Десять поездов задержали из-за падения БПЛА в Самарской области

Шесть пассажирских и четыре пригородных поезда были задержаны в Самарской области из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе станции Кряж (участок Кряж – Липяги). Об этом сообщается в Telegram-канале Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».