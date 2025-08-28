Теннисист Медведев получил штраф за неспортивное поведение на US Open

Соперник Медведева француз Бенджамин Бонзи вел со счетом 5:4 в третьем сете, когда вдоль боковой линии корта на стадионе начал ходить фотограф. Алленсворт велел фотографу покинуть корт, а затем объявил, что из-за задержки Бонзи получит еще одну первую подачу. Тогда Медведев подошел к судье, чтобы пожаловаться. Зрители начали свистеть и скандировать: «Вторая подача!». Игра была прервана более чем на шесть минут, пока «Медведев заводил болельщиков и оскорблял Алленсворта».