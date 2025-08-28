Теннисист Медведев получил штраф за неспортивное поведение на US Open
Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован Открытым чемпионатом США на $42 500 за эмоциональную реакцию во время поражения в первом раунде, сообщил ESPN.
Соперник Медведева француз Бенджамин Бонзи вел со счетом 5:4 в третьем сете, когда вдоль боковой линии корта на стадионе начал ходить фотограф. Алленсворт велел фотографу покинуть корт, а затем объявил, что из-за задержки Бонзи получит еще одну первую подачу. Тогда Медведев подошел к судье, чтобы пожаловаться. Зрители начали свистеть и скандировать: «Вторая подача!». Игра была прервана более чем на шесть минут, пока «Медведев заводил болельщиков и оскорблял Алленсворта».
После восстановления порядка Медведев выиграл третий и четвертый сет. Бонзи победил со счетом 6:3, 7:5, 6:7 (5), 0:6, 6:4. После окончания матча Медведев несколько раз ударил ракеткой по своему судейскому креслу, повредив оборудование. Судья турнира Джейк Гарнер оштрафовал Медведева на $30 000 за неспортивное поведение и на $12 500 за порчу ракетки.