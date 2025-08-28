Умер бывший командир «Альфы» Канакин, освобождавший заложников в Беслане

Канинин родился 5 мая 1960 г. в селе Овчарные Выселки в Пензенской области. В 1982 г. после окончания учебы в спецшколе КГБ поступил на службу в органы госбезопасности. В группу «А» Седьмого управления КГБ СССР был зачислен в январе 1984 г. В подразделении прошел путь от рядового сотрудника до руководителя Управления «А» ЦСН ФСБ. Проходил службу в Афганистане и на Северном Кавказе. Принимал участие в освобождении заложников в Буденновске, на Дубровке и в Беслане.