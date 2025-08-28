Умер бывший командир «Альфы» Канакин, освобождавший заложников в Беслане
Бывший президент Международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа», участник операции по освобождению заложников в Беслане, генерал-майор Валерий Канакин умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщается на сайте совета ассоциации ветеранов группы «Альфа».
Канинин родился 5 мая 1960 г. в селе Овчарные Выселки в Пензенской области. В 1982 г. после окончания учебы в спецшколе КГБ поступил на службу в органы госбезопасности. В группу «А» Седьмого управления КГБ СССР был зачислен в январе 1984 г. В подразделении прошел путь от рядового сотрудника до руководителя Управления «А» ЦСН ФСБ. Проходил службу в Афганистане и на Северном Кавказе. Принимал участие в освобождении заложников в Буденновске, на Дубровке и в Беслане.
В 2019-2023 гг. был президентом Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», в дальнейшем был избран в совет организации.
В 2005 г.получил звание Героя России. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степени, «За отвагу» и др.