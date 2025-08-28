Роспотребнадзор: в Россию прибыл пассажир с подозрением на лихорадку денге
Управление Роспотребнадзора по Московской области провело противоэпидемические мероприятия после выявления пассажира, прибывшего из Шри‑Ланки в Россию с подозрением на лихорадку денге. Об этом сообщается на странице ведомства во «В контакте».
В службу санитарно‑карантинного контроля ведомства в московском аэропорту «Домодедово» поступила информация о пассажире с жалобами на ринит и общую слабость. Он отказался от вызова скорой помощи и госпитализации. По возвращении домой у пассажира повысилась температура. Его госпитализировали в инфекционное отделение с предварительным диагнозом «лихорадка денге». Был организован отбор биоматериала для лабораторных исследований. Информация внесена в АИС «Периметр».
В Роспотребнадзоре напомнили, что лихорадка денге не передается от человека к человеку, а только через укусы комаров. Там заверили, что рисков распространения инфекции нет. Ситуация находится на контроле ведомства.
Лихорадка денге – это острое вирусное заболевание, которое характеризуется болями в суставах и мышцах, высокой температурой, сыпью и увеличением лимфатических узлов. На пятый-шестой день болезни на теле появляется пятнистая зудящая сыпь, сначала на груди и плечах, а затем на туловище, ногах и руках. Переносчиками вируса являются женские особи комаров. Лихорадка распространена в странах Юго-Восточной Азии, Африке, а также в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки.