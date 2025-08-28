Роспотребнадзор: в Россию прибыл пассажир с подозрением на лихорадку денге

Лихорадка денге – это острое вирусное заболевание, которое характеризуется болями в суставах и мышцах, высокой температурой, сыпью и увеличением лимфатических узлов. На пятый-шестой день болезни на теле появляется пятнистая зудящая сыпь, сначала на груди и плечах, а затем на туловище, ногах и руках. Переносчиками вируса являются женские особи комаров. Лихорадка распространена в странах Юго-Восточной Азии, Африке, а также в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки.