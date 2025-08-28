Умер первый губернатор Смоленской области Валерий Фатеев

По данным «О чем говорит Смоленск», Фатеев погиб из-за несчастного случая на железной дороге в Москве. Бывший коллега экс-губернатора рассказал изданию, что его сбил скоростной состав во время перехода путей. Фатеев не впервый раз шел этим маршрутом, так он добирался до поликлиники.