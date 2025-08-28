Умер первый губернатор Смоленской области Валерий Фатеев
На 80-м году жизни скончался первый глава Смоленской области Валерий Фатеев. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства региона.
По данным «О чем говорит Смоленск», Фатеев погиб из-за несчастного случая на железной дороге в Москве. Бывший коллега экс-губернатора рассказал изданию, что его сбил скоростной состав во время перехода путей. Фатеев не впервый раз шел этим маршрутом, так он добирался до поликлиники.
Фатеев родился 2 июня 1946 г. в городе Горький (ныне – Нижний Новгород). Он окончил Горьковский государственный университет и Всесоюзный заочный финансово-экономический институт. С 1976 по 1989 г. служил заместителем главного инженера Вяземского филиала Московского прожекторного завода.
В 1991 г. Фатеева назначили главой администрации Смоленской области, он проработал в этой должности полтора года. С 1993 по 1994 г. был замминистра экономики РФ, а с января 1994 г. по январь 1996 г. – членом Совета Федерации.