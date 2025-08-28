В Москве задержан бывший директор Театра сатиры

В Москве задержан бывший директор Театра сатирыОн подозревается в мошенничестве на 20 млн рублей
Сотрудники МВД и ФСБ задержали бывшего директора Театра сатиры Мамедали Агаева по подозрению в мошенничестве на 20 млн руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительно установлено, что Агаев организовал схему по хищению денежных средств, предназначенных для зачисления в бюджет города. Он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал фиктивные авторские договоры со своим театром. Как сообщила Ирина Волк, фигурант получал 4% от кассовых сборов каждого представления.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Экс-директора доставили в УВД для проведение следственных мероприятий. Счета задержанного и его близких родственников арестованы.