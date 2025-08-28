В Москве задержан бывший директор Театра сатиры

Предварительно установлено, что Агаев организовал схему по хищению денежных средств, предназначенных для зачисления в бюджет города. Он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал фиктивные авторские договоры со своим театром. Как сообщила Ирина Волк, фигурант получал 4% от кассовых сборов каждого представления.