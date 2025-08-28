Главред газеты «Тюменская губерния» арестован по делу о педофилии

Об аресте Суразакова 28 августа сообщил 72.ru. со ссылкой на источники. Информацию о задержании подтвердила супруга журналиста. Она рассказала порталу, что ее супруг не согласен с обвинениями и родные не верят в его вину. По данным 72.ru., исполняющей обязанности главного редактора «Тюменской губернии» назначена Ольга Радутная.