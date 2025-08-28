Главред газеты «Тюменская губерния» арестован по делу о педофилии
Главный редактор общественно-политической газеты «Тюменская губерния» Сергей Суразаков обвиняется в педофилии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Тюменской области.
Собеседник агентства уточнил, что Суразаков обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ). Ленинский районный суд Тюмени поместил его в следственный изолятор до 30 сентября 2025 г. Постановление суда не вступило в законную силу.
Об аресте Суразакова 28 августа сообщил 72.ru. со ссылкой на источники. Информацию о задержании подтвердила супруга журналиста. Она рассказала порталу, что ее супруг не согласен с обвинениями и родные не верят в его вину. По данным 72.ru., исполняющей обязанности главного редактора «Тюменской губернии» назначена Ольга Радутная.
Суразаков сотрудничал с изданиями «Тюменский курьер», «Комсомольская правда», «Тюменская правда» и «Тюменская область сегодня». В 2013 г. возглавил «Тюменскую губернию». В 2017 г. стал секретарем в общественном совете при УМВД РФ по Тюмени, в 2023 г. вошел в состав общественной палаты.