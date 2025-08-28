На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

26 августа сообщалось, что в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи скопилось 1000 автомобилей, а время ожидания составляло более трех часов. При этом проблем с проездом со стороны Тамани не было. 18 августа скопления авто наблюдались в обоих направлениях: более 2000 машин ждали своей очереди со стороны Тамани и свыше 600 – со стороны Керчи. Ранее, 4 августа, было зафиксировано рекордное скопление до 4000 машин с обеих сторон моста. В пиковые часы июля и августа число автомобилей на выезде со стороны Тамани превышало 1500.