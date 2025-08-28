Площадь лесного пожара в Геленджике достигла 39 га
В Геленджике площадь лесного пожара, возникшего в результате падения обломков БПЛА, достигла 39 га. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.
По данным ведомства, за прошедшие сутки авиация Южного авиационно-спасательного центра МЧС 14 раз сбросила воду на территорию возгорания. В частности, три раза с самолета Бе-200ЧС, на борту которого было 36 т воды, а также 11 раз с вертолета Ми-8, который сбросил 33 т воды.
Сейчас в тушении пожара задействованы 273 специалиста и 46 единиц техники.
ТАСС со ссылкой на МЧС РФ по Краснодарскому краю 28 августа сообщал, что 23 туристов, которые оказались заблокированы на Черноморском побережье под Геленджиком из-за задымления, вызванного пожаром, доставили на безопасный пляж.
В тот же день глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил об эвакуации в городе базы отдыха, находящейся возле леса, который загорелся после падения обломов беспилотника. Решение было принято в связи с задымлением и возможностью распространения огня. На базе сельской школы развернули пункт временного пребывания. Разрушений и пострадавших нет.