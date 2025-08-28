Площадь лесного пожара в Геленджике достигла 39 га

По данным ведомства, за прошедшие сутки авиация Южного авиационно-спасательного центра МЧС 14 раз сбросила воду на территорию возгорания. В частности, три раза с самолета Бе-200ЧС, на борту которого было 36 т воды, а также 11 раз с вертолета Ми-8, который сбросил 33 т воды.