В воскресенье в Москве ожидается до +30 градусов
В воскресенье воздух в Москве прогреется до +30 градусов – это на 7–10 градусов выше климатической нормы. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец написал в своем Telegram-канале.
По его словам, предстоящие выходные станут лучшими за весь август: на атмосферную авансцену выйдет гребень антициклона, обеспечив москвичам и жителям Центральной России солнечную и сухую погоду.
«По ночам в Москве будет не ниже +13…+16, в разгар дня в субботу потеплеет до +26…+29, в воскресенье воздух разогреется до +27…+30», – пояснил Тишковец.
По его данным, до рекордных значений 1938 и 1890 гг. (свыше +31) не хватит двух–трех градусов. По метеостатистике, столь жаркое прощание лета случается не чаще одного раза в 15 лет.
Уже 1 сентября в столицу придет холодный фронт. Утром возможен дождь, температура опустится до +15, на школьных линейках будет около 20 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +21…+24.
28 августа сообщалось, что Минпросвещения рекомендовало школам в День знаний провести церемонию поднятия государственного флага и исполнение гимна России. Торжественные линейки при этом могут пройти как в залах, так и на улице в зависимости от погоды.