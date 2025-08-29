Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В воскресенье в Москве ожидается до +30 градусов

Ведомости

В воскресенье воздух в Москве прогреется до +30 градусов – это на 7–10 градусов выше климатической нормы. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец написал в своем Telegram-канале.

По его словам, предстоящие выходные станут лучшими за весь август: на атмосферную авансцену выйдет гребень антициклона, обеспечив москвичам и жителям Центральной России солнечную и сухую погоду.

«По ночам в Москве будет не ниже +13…+16, в разгар дня в субботу потеплеет до +26…+29, в воскресенье воздух разогреется до +27…+30», – пояснил Тишковец.

По его данным, до рекордных значений 1938 и 1890 гг. (свыше +31) не хватит двух–трех градусов. По метеостатистике, столь жаркое прощание лета случается не чаще одного раза в 15 лет.

Уже 1 сентября в столицу придет холодный фронт. Утром возможен дождь, температура опустится до +15, на школьных линейках будет около 20 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +21…+24.

28 августа сообщалось, что Минпросвещения рекомендовало школам в День знаний провести церемонию поднятия государственного флага и исполнение гимна России. Торжественные линейки при этом могут пройти как в залах, так и на улице в зависимости от погоды.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных