Минпросвещения опубликовало рекомендации по проведению 1 сентября
Подведомственный Минпросвещения Институт изучения детства, семьи и воспитания разработал рекомендации по проведению Дня знаний в школах и колледжах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Организация торжественной линейки ко Дню знаний является важным событием. При этом в первую очередь она должна быть безопасной и интересной для детей», – отметил министр просвещения Сергей Кравцов.
По его словам, власти выступают за формирование «патриотического сознания» и уважительного отношения к государственным символам среди молодежи. В связи с этим 1 сентября на линейках пройдут церемония поднятия государственного флага и исполнение гимна России. Торжественное мероприятие может состояться в актовом или спортивном зале и на улице в зависимости от погоды. Допускается использование традиций учреждения, включая вынос знамени, исполнение гимна организации и возложение цветов к памятным местам.
Руководителям образовательных организаций, гостям и родителям, удостоенным государственных наград, и участникам спецоперации рекомендуется выступить с приветственным словом. Особое внимание уделено приглашению ветеранов. Минпросвещения также советует предоставить слово ученикам первых и 11-х классов в школе и выпускникам в колледже.
Кроме того, среди рекомендаций есть разработка плана обеспечения безопасности, привлечение охраны, организация дежурства медработника и формирование списков для пропускного режима. 1 сентября будет проведено внеурочное занятие «Разговоры о важном», темой которого будет «Зачем человеку учиться?».
26 августа Минтруд перечислил способы, благодаря которым родители могут сделать выходным 1 сентября. Например, граждане могут взять часть ежегодного оплачиваемого отпуска. В случае если дата не указана в графике отпусков, можно внести поправки по договоренности с работодателем. Также можно оформить отпуск без сохранения зарплаты. Как правило, он предоставляется по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. В ведомстве напомнили, что некоторым категориям сотрудников нельзя отказать в предоставлении отпуска за свой счет. Речь о работниках с инвалидностью, супругах военных и др.