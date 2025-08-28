Минпросвещения опубликовало рекомендации по проведению 1 сентября

26 августа Минтруд перечислил способы, благодаря которым родители могут сделать выходным 1 сентября. Например, граждане могут взять часть ежегодного оплачиваемого отпуска. В случае если дата не указана в графике отпусков, можно внести поправки по договоренности с работодателем. Также можно оформить отпуск без сохранения зарплаты. Как правило, он предоставляется по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. В ведомстве напомнили, что некоторым категориям сотрудников нельзя отказать в предоставлении отпуска за свой счет. Речь о работниках с инвалидностью, супругах военных и др.