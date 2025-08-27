Кравцов доложил Путину о подготовке к учебному году
В российские школы 1 сентября пойдут 17,7 млн учеников, из них 1,5 млн первоклассников. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства, передает Кремль.
По словам министра, в 2025 г. в России откроются 43 новые школы. Кроме того, после капитального ремонта возобновят работу 670 школ, 41 детский сад и 22 колледжа.
Минпросвещения 11 августа сообщало, что новый учебный год начнется 1 сентября 2025 г. и завершится 26 мая 2026 г. Возможна организация обучения по четвертям и по триместрам, ведомство направило регионам страны соответствующие рекомендации. Также министерство просит предусмотреть осенние, зимние и весенние каникулы длительностью не менее семи дней.
О планах Путина провести встречу с членами правительства сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга. Ожидается, что участники мероприятия обсудят текущие вопросы. По данным Кремля, первый пункт повестки совещания – готовность школ к началу учебного года.