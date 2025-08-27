Кравцов доложил Путину о подготовке к учебному году

Минпросвещения 11 августа сообщало, что новый учебный год начнется 1 сентября 2025 г. и завершится 26 мая 2026 г. Возможна организация обучения по четвертям и по триместрам, ведомство направило регионам страны соответствующие рекомендации. Также министерство просит предусмотреть осенние, зимние и весенние каникулы длительностью не менее семи дней.