В МВД раскрыли, как мошенники обманывают детей

Схемы обмана детей и подростков мошенниками можно разделить на пять последовательных этапов. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, сначала аферисты выбирают цель, разыскивая детей или подростков в соцсетях, играх или чатах. Затем мошенники стараются завоевать доверие жертвы, представляясь «курьером», «техподдержкой» или «учителем», и создают срочную ситуацию, говоря о блокироке аккаунта или ошибке в доставке. После этого они используют давление и изолируют жертву, например угрожают арестовать родителей и запрещают говорить с ними. Следующие этапы – принуждение к действиям и исчезновение. Подростка призывают перевести деньги на «безопасный счет», а при получении средств блокируют и пропадают.

В МВД напомнили, что ни один официальный орган не требует денег или кодов по телефону. В ведомстве призвали говорить с детьми и объяснять им важность звонка родителям в такой ситуации.

27 августа МВД предупредило, что злоумышленники под видом сотрудников техподдержки или представителей школ убеждают россиян предоставить доступ к конфиденциальной информации под предлогом обновления и привязки номера телефона к электронному дневнику. Это приводит к краже денег.

При такой схеме мошенники просят жертв назвать им коды из SMS или направляют их на фишинговый ресурс. На фейковых сайтах говорится, что получить доступ к системе можно с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), но страница для аутентификации является поддельной. Так аферисты получают доступ к аккаунтам на «Госуслугах», в онлайн-банках и др. В большинстве случаев впоследствии реализуется схема со звонком от правоохранителей и «спасением» средств на «безопасных счетах».

