В МВД раскрыли, как мошенники обманывают детей

При такой схеме мошенники просят жертв назвать им коды из SMS или направляют их на фишинговый ресурс. На фейковых сайтах говорится, что получить доступ к системе можно с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), но страница для аутентификации является поддельной. Так аферисты получают доступ к аккаунтам на «Госуслугах», в онлайн-банках и др. В большинстве случаев впоследствии реализуется схема со звонком от правоохранителей и «спасением» средств на «безопасных счетах».