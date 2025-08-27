Газета
МВД предупредило о мошеннической схеме с электронными дневниками

Мошенники под видом сотрудников технической поддержки или представителей школ убеждают граждан предоставить доступ к конфиденциальной информации под предлогом обновления или привязки номера телефона к электронному дневнику. Это приводит к краже денежных средств, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Аферисты просят потенциальных жертв сообщить им коды из SMS или направляют их на фишинговый ресурс. Такие фейковые сайты сообщают, что получить доступ к системе можно только посредством Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), но страница для аутентификации является поддельной.

Завладев данными, аферисты получают доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги», в онлайн-банках и других сервисах. Но в большинстве случаев впоследствии реализуется схема со звонком от правоохранителей и «спасением» средств на «безопасных счетах».

В МВД напомнили, что для защиты от таких схем необходимо помнить, что официальные представители учебных заведений никогда не запрашивают коды из SMS, пароли или паспортные данные по телефону. Все операции, связанные с электронным дневником, осуществляются посредством официальных платформ школ или сайта «Госуслуги», посторонние лица к этому не привлекаются. В случае подозрительных звонков в полиции рекомендовали незамедлительно прекратить разговор и самостоятельно связаться со школой для проверки данных.

26 августа были опубликованы законопроекты второго пакета мер по борьбе с кибермошенниками от Минцифры. В него включены 20 инициатив, включая добровольные запреты на звонки с иностранных номеров, ограничение количества выданных одному физлицу банковских карт, внесудебную блокировку фишинговых ресурсов, механизм компенсации ущерба, причиненного гражданам в результате мошеннических действий, и др. При одобрении поправок новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 г.

