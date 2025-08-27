МВД предупредило о мошеннической схеме с электронными дневниками

В МВД напомнили, что для защиты от таких схем необходимо помнить, что официальные представители учебных заведений никогда не запрашивают коды из SMS, пароли или паспортные данные по телефону. Все операции, связанные с электронным дневником, осуществляются посредством официальных платформ школ или сайта «Госуслуги», посторонние лица к этому не привлекаются. В случае подозрительных звонков в полиции рекомендовали незамедлительно прекратить разговор и самостоятельно связаться со школой для проверки данных.