Большинство россиян тратит на сборы ребенка в школу 10 000 – 20 000 рублей

28 августа «Ведомости» сообщали, что подведомственный Минпросвещения Институт изучения детства, семьи и воспитания разработал рекомендации по проведению Дня знаний в школах и колледжах. В частности, речь о церемонии поднятия государственного флага и исполнении гимна России на линейках. Торжественное мероприятие может состояться в актовом или спортивном зале и на улице в зависимости от погоды. Допускается также использование традиций учреждения, включая вынос знамени, исполнение гимна организации и возложение цветов к памятным местам.