Большинство россиян тратит на сборы ребенка в школу 10 000 – 20 000 рублей
Большая часть родителей в России тратят на сборы ребенка в школу 10 000 – 20 000 руб. Это следует из результатов совместного исследования аналитиков сервиса для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping и российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
Было опрошено более 2000 россиян, которые в данный момент имеют работу или рассматривают вакансии. Большинство респондентов – 44% – выделяют на подготовку ребенка к школе 10 000 – 20 000 руб., 20% укладываются в бюджет до 10 000 руб. Траты еще 19% опрошенных составляют от 21 000 до 30 000 руб. и 17% – более 30 000 руб.
В числе тех, которые тратят на школьные покупки свыше 30 000 руб., больше всего жителей Красноярского края. В Москве число таких родителей в четыре раза меньше. В Свердловской области живет наибольший процент тех, кто укладываются сумму до 10 000 руб. – 11%.
Самые крупные суммы (более 30 000 руб.) на подготовку детей к учебе тратят руководители среднего звена (12%). Самозанятые и фрилансеры чаще всего укладываются в бюджет от 10 000 до 20 000 руб. В числе тех, кто тратит на каждого ребенка перед школой 21 000 – 30 000 руб. 12% линейных руководителей.
28 августа «Ведомости» сообщали, что подведомственный Минпросвещения Институт изучения детства, семьи и воспитания разработал рекомендации по проведению Дня знаний в школах и колледжах. В частности, речь о церемонии поднятия государственного флага и исполнении гимна России на линейках. Торжественное мероприятие может состояться в актовом или спортивном зале и на улице в зависимости от погоды. Допускается также использование традиций учреждения, включая вынос знамени, исполнение гимна организации и возложение цветов к памятным местам.