Россияне стали чаще оставлять безналичные чаевые не только в ресторанах

В сервисе «Плавно» (принадлежит Артуру Гаврилову и внуку Ирины Винер Даниилу Винеру) сообщили, что средний чек в ресторанах вырос сразу на 65% до 375 руб. При этом в салонах красоты он прибавил сразу 44% (до 443 руб.). В сервисе доставки цветов Flowwow число людей, оставляющих чаевые, за год увеличилось на 33%, а средний размер денежной благодарности вырос на 8% до 226 руб.