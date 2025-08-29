Россияне стали чаще оставлять безналичные чаевые не только в ресторанах
Жители России стали чаще оставлять безналичные чаевые не только в ресторанах, но и в точках другого профиля. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Нетмонет» (принадлежит Альфа-банку).
Директор по маркетингу «Платформы ОФД» Леонид Симаков рассказал, что в основном безналичные чаевые оставляют путешествующие по России туристы. По данным сервиса «Нетмонет», в отелях средний чек за год показал рост на 31% до 457 руб., а в магазинах – на 25% до 275 руб.
В сервисе «Плавно» (принадлежит Артуру Гаврилову и внуку Ирины Винер Даниилу Винеру) сообщили, что средний чек в ресторанах вырос сразу на 65% до 375 руб. При этом в салонах красоты он прибавил сразу 44% (до 443 руб.). В сервисе доставки цветов Flowwow число людей, оставляющих чаевые, за год увеличилось на 33%, а средний размер денежной благодарности вырос на 8% до 226 руб.
Пользователи сервиса «Плавно» в первом полугодии оставляли чаевые онлайн 3,5 млн раз, что на 46,7% больше, чем было годом ранее, сообщил его представитель. Динамику подтверждают также другие компании.