В Москве линейки проведут на улице только для первоклассников
В Москве торжественные линейки по случаю начала учебного года проведут на улицах только для первоклассников, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
«Для учеников всех остальных классов линейки будут внутри зданий», – добавила она (цитата по ТАСС).
28 августа Минпросвещения опубликовало рекомендации по проведению 1 сентября. На линейках пройдут церемония поднятия государственного флага и исполнение гимна России. Кроме того, будет проведено внеурочное занятие «Разговоры о важном», темой которого будет «Зачем человеку учиться?».
Руководителям образовательных организаций, гостям и родителям, удостоенным госнаград и участникам спецоперации рекомендуется выступить с приветственным словом. Особое внимание уделено приглашению ветеранов. Минпросвещения также советует предоставить слово ученикам 1-х и 11-х классов в школе и выпускникам в колледже.