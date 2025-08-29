В Москве линейки проведут на улице только для первоклассников

28 августа Минпросвещения опубликовало рекомендации по проведению 1 сентября. На линейках пройдут церемония поднятия государственного флага и исполнение гимна России. Кроме того, будет проведено внеурочное занятие «Разговоры о важном», темой которого будет «Зачем человеку учиться?».