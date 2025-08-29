На борту «Уральских авиалиний» сработал ложный сигнал о задымлении

29 августа самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс U6-378 из Сочи в Москву, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за отказа одного из двигателей. Благодаря профессиональным действиям экипажа посадка прошла благополучно. На борту лайнера было 219 человек. Их разместили в гостиницах, обеспечили напитками и горячим питанием. Для выполнения рейса авиакомпания направила в Сочи резервный борт.