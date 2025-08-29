Песков: МЧС координирует с Киргизией ситуацию с Наговициной

Наговицина получила травму ноги при спуске с пика Победы – самой высокой точки горной системы Тянь-Шань (абсолютная высота составляет 7439 м) 12 августа. Напарник оказал ей первую помощь, а затем пошел на спуск за спасателями. После этого попытки снять российскую альпинистку с пика Победы предпринимались несколько раз. 24 августа начальник базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков заявил, что спасти российскую альпинистку невозможно, группа спасателей прекратила операцию. Он добавил, что спустить Наговицину возможно только вертолетом, но «таких вертолетов у нас в Кыргызстане нет». 27 августа МЧС Киргизии официально признало российскую альпинистку пропавшей без вести.