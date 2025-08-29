Песков: МЧС координирует с Киргизией ситуацию с Наговициной
Российские власти посредством посольства и МЧС имеют свои отлаженные каналы по сотрудничеству с Киргизией, ответил Песков на вопрос о мерах по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной.
«Они находятся в полном контакте, они синхронизируют свои действия. Вы знаете, что киргизские наши друзья предпринимали отчаянные усилия для спасения этой альпинистки», – сказал представитель Кремля.
По его словам, Киргизия предпринимала «отчаянные усилия» для спасения Наговициной.
«Получена определенная информация с дрона, поэтому эта информация общедоступна. Наш МЧС, конечно же, координирует свои действия с киргизскими друзьями», – сказал Песков.
27 августа госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил, что по итогам аэровидеосъемки места нахождения Наговициной на пике Победы признаков жизни у нее не обнаружено.
Наговицина получила травму ноги при спуске с пика Победы – самой высокой точки горной системы Тянь-Шань (абсолютная высота составляет 7439 м) 12 августа. Напарник оказал ей первую помощь, а затем пошел на спуск за спасателями. После этого попытки снять российскую альпинистку с пика Победы предпринимались несколько раз. 24 августа начальник базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков заявил, что спасти российскую альпинистку невозможно, группа спасателей прекратила операцию. Он добавил, что спустить Наговицину возможно только вертолетом, но «таких вертолетов у нас в Кыргызстане нет». 27 августа МЧС Киргизии официально признало российскую альпинистку пропавшей без вести.