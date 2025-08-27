Газета
Главная / Общество /

Госкомитет нацбезопасности Киргизии не обнаружил признаков жизни Наговициной

Ведомости

По итогам аэровидеосъемки места нахождения российской альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы госкомитет нацбезопасности Киргизии не обнаружил у нее признаков жизни. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Поисково-спасательную операцию с применением беспилотников провели по указанию председателя ГКНБ Киргизии Камчыбека Ташиева. Заключение о том, что российская альпинистка не подает признаков жизни, сделали с учетом совокупности факторов, включая экстремальные погодные условия и особенности ее местонахождения.

12 августа Наговицина получила травму ноги при спуске с пика Победы – самой высокой точки горной системы Тянь-Шань (абсолютная высота составляет 7439 м). Напарник оказал ей первую помощь, а затем пошел на спуск за спасателями. После этого попытки снять российскую альпинистку с пика Победы предпринимались несколько раз.

МЧС Киргизии официально признало альпинистку Наговицину без вести пропавшей

Общество

На следующий день, 13 августа, женщину пытались спасти два иностранных альпиниста, но им не удалось ее эвакуировать. Они закутали Наговицыну в спальный мешок, оставили еду, горелку, газ и ушли. Один из альпинистов получил обморожение и погиб на высоте 6800 м. 16 августа к ней направили беспилотник: на кадрах видно, что Наговицина жива, но ее палатку разорвало ветром. Также к эвакуации привлекался вертолет Ми-8 минобороны Киргизии, но он совершил жесткую посадку.

Начальник базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков заявил 24 августа, что спасти российскую альпинистку невозможно, группа спасателей прекратила операцию. Он добавил, что спустить Наговицину возможно только вертолетом, но «таких вертолетов у нас в Кыргызстане нет». 27 августа МЧС Киргизии официально признало  Наговицину пропавшей без вести.

