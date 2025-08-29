На терминале КТК зафиксировали внештатную ситуацию
На морском терминале Каспийского трубопроводного консилиума (КТК) во время грузовой операции на танкер некоторое количество нефти вышло на поверхность моря. Об этом сообщили в Telegram-канале КТК.
По данным консилиума, в результате инцидента никто не пострадал, угроза возгорания также отсутствует. Сейчас идет работа по определению причин произошедшего, уточняется объем вышедшей нефти.
Отмечается, что после происшествия в действие был приведен соответствующий план ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, в районе развернули все имеющиеся силы и средства, ведется сбор нефтяной эмульсии. Осуществляется постоянный экологический мониторинг обстановки, ведется регулярный отбор проб.
