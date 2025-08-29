Суд арестовал бывшего директора Театра сатиры по делу о мошенничестве
Таганский районный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего директора столичного Театра сатиры Мамедали Агаева на месяц и 29 суток по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города.
По данным следствия, обвиняемый в сотрудничестве с сообщниками организовал схему хищения денежных средств театра, которым руководил. Он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и заключал заведомо ложные авторские договоры на создание сценариев для спектаклей и передачу прав на них. В результате он незаконно получал доход в размере 4% от сумм, поступающих от продажи билетов на спектакли.
В общей сложности на основе подложных отчетов о выполненных работах обвиняемый похитил около 20 млн руб.
28 августа сотрудники МВД и ФСБ задержали Агаева по подозрению в мошенничестве. В тот же день экс-директора театра доставили в УВД для проведение следственных мероприятий. Счета задержанного и его близких родственников арестованы.