Суд арестовал бывшего директора Театра сатиры по делу о мошенничестве

По данным следствия, обвиняемый в сотрудничестве с сообщниками организовал схему хищения денежных средств театра, которым руководил. Он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и заключал заведомо ложные авторские договоры на создание сценариев для спектаклей и передачу прав на них. В результате он незаконно получал доход в размере 4% от сумм, поступающих от продажи билетов на спектакли.