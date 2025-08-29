В список рекомендованных школьникам фильмов Минпросвещения вошел «Иди и смотри»

Рекомендации основываются на списке из 100 фильмов, составленном советом при президенте РФ Владимире Путине по культуре и искусству. Сейчас предусмотрена возможность показа этих картин в рамках курсов внеурочной деятельности. Это может быть реализовано через организацию киноклубов, дискуссионных площадок, а также в ходе занятий с детьми в группах продленного дня.