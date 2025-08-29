В список рекомендованных школьникам фильмов Минпросвещения вошел «Иди и смотри»
Минпросвещения направило в регионы список фильмов, рекомендованных школьникам для изучения отечественного кино. В него вошли «Иди и смотри» (реж. Элем Климов), «Иваново детство» (реж. Андрей Тарковский), «А зори здесь тихие…» (реж. Станислав Ростоцкий) и др. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Минпросвещения пояснили, что соответствующий перечень позволит использовать фонд российского кино для укрепления традиционных ценностей среди школьников, а также будет способствовать формированию эстетического вкуса, культурного кругозора и национально-культурной идентичности.
Рекомендации основываются на списке из 100 фильмов, составленном советом при президенте РФ Владимире Путине по культуре и искусству. Сейчас предусмотрена возможность показа этих картин в рамках курсов внеурочной деятельности. Это может быть реализовано через организацию киноклубов, дискуссионных площадок, а также в ходе занятий с детьми в группах продленного дня.
В список Минпросвещения также вошли такие картины, как «Чучело» (реж. Ролан Быков), «Звезда пленительного счастья» (реж. Владимир Мотыль), «Человек с бульвара Капуцинов» (реж. Алла Сурикова), «17 мгновений весны» (реж. Татьяна Лиознова) и др.
27 мая замминистра просвещения Ольга Колударова сообщила, что ведомство доработает список отечественным фильмов, рекомендованных к семейному просмотру. Она уточнила, что список адаптируют под разные школьные предметы. В первичном проекте было разделение только на классы. Показы фильмов будут частью учебного процесса.