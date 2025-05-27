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Минпросвещения доработает список фильмов для семейного просмотра

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Минпросвещения доработает список отечественным фильмов, рекомендованных к семейному просмотру, сообщила замминистра просвещения Ольга Колударова на пресс-конференции в ТАСС.

Колударова уточнила, что список адаптируют под разные школьные предметы. В первичном проекте было разделение только на классы. Показы фильмов будут частью учебного процесса.

26 марта Минпросвещения РФ подготовило первичный список фильмов для семейного просмотра, а также для показа в образовательных организациях в рамках внеурочной деятельности и реализации программ воспитания и дополнительного образования.

В перечень вошли такие фильмы, как «Иди и смотри» (реж. Элем Климов), «А зори здесь тихие» (реж. Станислав Ростоцкий), «Вам и не снилось» (реж. Илья Фрэз) и др. Из современных отечественных кинолент в списке присутствуют «Салют 7» (реж. Клим Шипенко), «Движение вверх» (реж. Антон Мегердичев) и «Чебурашка» (реж. Дмитрий Дьяченко).

25 марта на заседании Совета по культуре и искусству с участием президента РФ Владимира Путина зампредседателя совета и гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров предложил отобрать 100–150 отечественных фильмов для показа в школах в рамках обязательной программы. По задумке зампредседателя совета, показ картин отечественного кинематографа в школах будет способствовать художественному и патриотическому воспитанию молодежи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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