Минпросвещения доработает список фильмов для семейного просмотра

25 марта на заседании Совета по культуре и искусству с участием президента РФ Владимира Путина зампредседателя совета и гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров предложил отобрать 100–150 отечественных фильмов для показа в школах в рамках обязательной программы. По задумке зампредседателя совета, показ картин отечественного кинематографа в школах будет способствовать художественному и патриотическому воспитанию молодежи.