Минпросвещения доработает список фильмов для семейного просмотра
Минпросвещения доработает список отечественным фильмов, рекомендованных к семейному просмотру, сообщила замминистра просвещения Ольга Колударова на пресс-конференции в ТАСС.
Колударова уточнила, что список адаптируют под разные школьные предметы. В первичном проекте было разделение только на классы. Показы фильмов будут частью учебного процесса.
26 марта Минпросвещения РФ подготовило первичный список фильмов для семейного просмотра, а также для показа в образовательных организациях в рамках внеурочной деятельности и реализации программ воспитания и дополнительного образования.
В перечень вошли такие фильмы, как «Иди и смотри» (реж. Элем Климов), «А зори здесь тихие» (реж. Станислав Ростоцкий), «Вам и не снилось» (реж. Илья Фрэз) и др. Из современных отечественных кинолент в списке присутствуют «Салют 7» (реж. Клим Шипенко), «Движение вверх» (реж. Антон Мегердичев) и «Чебурашка» (реж. Дмитрий Дьяченко).
25 марта на заседании Совета по культуре и искусству с участием президента РФ Владимира Путина зампредседателя совета и гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров предложил отобрать 100–150 отечественных фильмов для показа в школах в рамках обязательной программы. По задумке зампредседателя совета, показ картин отечественного кинематографа в школах будет способствовать художественному и патриотическому воспитанию молодежи.