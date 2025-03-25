Гендиректор «Мосфильма» предложил ввести в обязательную программу школ кино
В ходе заседания Совета по культуре и искусству с участием президента РФ Владимира Путина зампредседателя совета и гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров предложил отобрать 100-150 отечественных фильмов для показа в школах в рамках обязательной программы, сообщается на сайте Кремля.
По мнению зампредседателя совета, показ картин отечественного кинематографа в школах будет способствовать художественному и патриотическому воспитанию молодежи.
Шахназаров напомнил главе государства, что они дважды обсуждали данный вопрос – в личной беседе и в ходе заседания Совета по культуре и искусству. Он подчеркнул, что Путин ранее поддержал идею введения в школьную программу классического отечественного кинематографа.
25 марта в России отмечают День работника культуры. Часть сегодняшней повестки дня лидера РФ посвящена этому празднику. В ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует провести заседание Совета по культуре и искусству, а также вручить премии молодым деятелям культуры.
В ходе награждения глава государства обратился к участникам церемонии. В начале своей речи он заявил, что способность хранить традиции и наполнять их современным звучанием – это особый дар, которым обладают по-настоящему талантливые и творческие люди. Путин также выразил признательность за их вклад и пожелал новых достижений.
Обладателями премии в этом году стали директор Центра классической и традиционной архитектуры Алексей Капустин, дирижер-универсал Иван Никифорчин, солистка Мариинского театра Рената Шакирова, иллюстратор Ольга Ионайтис, директор издательства «Проспект» Леонид Рожников и художественный руководитель Ансамбля песни и пляски имени Локтева Леонид Фрадкин.