Гендиректор «Мосфильма» предложил ввести в обязательную программу школ кино

В ходе награждения глава государства обратился к участникам церемонии. В начале своей речи он заявил, что способность хранить традиции и наполнять их современным звучанием – это особый дар, которым обладают по-настоящему талантливые и творческие люди. Путин также выразил признательность за их вклад и пожелал новых достижений.