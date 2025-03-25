Путин обратился к участникам церемонии вручения премий молодым деятелям культуры

25 марта в России отмечают День работника культуры. Часть сегодняшней повестки дня лидера РФ посвящена этому празднику. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин сегодня также проведет заседание Совета по культуре и искусству. Пояснялось, что в мероприятии примут участие зампредседателя совета Карен Шахназаров, ответственный секретарь правления организации Союз писателей России Николай Иванов и ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский.