Путин обратился к участникам церемонии вручения премий молодым деятелям культуры
Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам церемонии вручения премий молодым деятелям культуры и авторам произведений для детей и юношества. Прямую трансляцию мероприятия вел Кремль.
Путин в начале своей речи заявил, что способность хранить традиции и наполнять их современным звучанием – это особый дар, которым обладают по-настоящему талантливые и творческие люди.
«Вы держите связь времен и поколений, наполняете атмосферу культурной среды светом своего вдохновения и созидания, даете пример высочайшего профессионализма, верности призванию и гражданскому долгу и, безусловно, достойны высокого признания государства и общества», – пояснил президент.
Глава государства также выразил признательность за их вклад и пожелал новых достижений.
Обладателями премии в этом году стали директор Центра классической и традиционной архитектуры Алексей Капустин, дирижер-универсал Иван Никифорчин, солистка Мариинского театра Рената Шакирова, иллюстратор Ольга Ионайтис, директор издательства «Проспект» Леонид Рожников и художественный руководитель Ансамбля песни и пляски имени Локтева Леонид Фрадкин.
25 марта в России отмечают День работника культуры. Часть сегодняшней повестки дня лидера РФ посвящена этому празднику. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин сегодня также проведет заседание Совета по культуре и искусству. Пояснялось, что в мероприятии примут участие зампредседателя совета Карен Шахназаров, ответственный секретарь правления организации Союз писателей России Николай Иванов и ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский.