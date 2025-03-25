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Путин обратился к участникам церемонии вручения премий молодым деятелям культуры

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Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам церемонии вручения премий молодым деятелям культуры и авторам произведений для детей и юношества. Прямую трансляцию мероприятия вел Кремль.

Путин в начале своей речи заявил, что способность хранить традиции и наполнять их современным звучанием – это особый дар, которым обладают по-настоящему талантливые и творческие люди.

«Вы держите связь времен и поколений, наполняете атмосферу культурной среды светом своего вдохновения и созидания, даете пример высочайшего профессионализма, верности призванию и гражданскому долгу и, безусловно, достойны высокого признания государства и общества», – пояснил президент.

Глава государства также выразил признательность за их вклад и пожелал новых достижений.

Обладателями премии в этом году стали директор Центра классической и традиционной архитектуры Алексей Капустин, дирижер-универсал Иван Никифорчин, солистка Мариинского театра Рената Шакирова, иллюстратор Ольга Ионайтис, директор издательства «Проспект» Леонид Рожников и художественный руководитель Ансамбля песни и пляски имени Локтева Леонид Фрадкин.

25 марта в России отмечают День работника культуры. Часть сегодняшней повестки дня лидера РФ посвящена этому празднику. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин сегодня также проведет заседание Совета по культуре и искусству. Пояснялось, что в мероприятии примут участие зампредседателя совета Карен Шахназаров, ответственный секретарь правления организации Союз писателей России Николай Иванов и ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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