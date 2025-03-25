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Путин 25 марта выступит на заседании Совета по культуре и искусству

Ведомости

Президент России Владимир Путин 25 марта проведет заседание Совета по культуре и искусству, а также вручит премии молодым деятелям культуры. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

Большая часть сегодняшней повестки дня лидера РФ посвящена празднованию дня работника культуры. По данным представителя Кремля, в начале заседания Совета по культуре и искусству будет вступительное слово Путина. Также запланирован ряд вопросов к обсуждению.

«Зампредседателя совета Карен Шахназаров расскажет о самом совете. Ответственный секретарь правления организации Союз писателей России Николай Иванов расскажет о консолидации литературной отрасли», – пояснил Песков.

Далее, по словам представителям Кремля, выступит ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский, который расскажет о статусе архитектора. А Эдгар Запашный расскажет о развитии циркового искусства в стране.

Песков пояснил, что на вечер у президента тоже запланировано немало встреч, но они будут носить непубличный характер.

24 марта сообщалось, что церемония вручения премий президента России пройдет в Екатерининском зале Кремля. Награды получат молодые деятели культуры, а также авторы произведений для детей и юношества, удостоенные награды за 2024 г. Лауреатами премий в этом году стали восемь человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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