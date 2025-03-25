Путин 25 марта выступит на заседании Совета по культуре и искусству
Президент России Владимир Путин 25 марта проведет заседание Совета по культуре и искусству, а также вручит премии молодым деятелям культуры. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.
Большая часть сегодняшней повестки дня лидера РФ посвящена празднованию дня работника культуры. По данным представителя Кремля, в начале заседания Совета по культуре и искусству будет вступительное слово Путина. Также запланирован ряд вопросов к обсуждению.
«Зампредседателя совета Карен Шахназаров расскажет о самом совете. Ответственный секретарь правления организации Союз писателей России Николай Иванов расскажет о консолидации литературной отрасли», – пояснил Песков.
Далее, по словам представителям Кремля, выступит ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский, который расскажет о статусе архитектора. А Эдгар Запашный расскажет о развитии циркового искусства в стране.
Песков пояснил, что на вечер у президента тоже запланировано немало встреч, но они будут носить непубличный характер.
24 марта сообщалось, что церемония вручения премий президента России пройдет в Екатерининском зале Кремля. Награды получат молодые деятели культуры, а также авторы произведений для детей и юношества, удостоенные награды за 2024 г. Лауреатами премий в этом году стали восемь человек.