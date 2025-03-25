Путин 25 марта выступит на заседании Совета по культуре и искусству

24 марта сообщалось, что церемония вручения премий президента России пройдет в Екатерининском зале Кремля. Награды получат молодые деятели культуры, а также авторы произведений для детей и юношества, удостоенные награды за 2024 г. Лауреатами премий в этом году стали восемь человек.