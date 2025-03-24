Путин вручит премии молодым деятелям культуры и авторам произведений для детей

В этом году лауреатами премий стали восемь человек. Награда для молодых деятелей культуры учреждена в 2011 г. Ее присуждают гражданам России до 35 лет за создание выдающихся произведений литературы и искусства. А премию президента в области литературы и искусства для детей и юношества начали вручать с 2013 г. Ею отмечают авторов произведений, способствующих гражданско-патриотическому, этическому и культурно-эстетическому воспитанию подрастающего поколения.