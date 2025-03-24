Путин вручит премии молодым деятелям культуры и авторам произведений для детей
25 марта в Екатерининском зале Кремля пройдет церемония вручения премий президента России Владимира Путина. Награды получат молодые деятели культуры, а также авторы произведений для детей и юношества, удостоенные награды за 2024 г. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В этом году лауреатами премий стали восемь человек. Награда для молодых деятелей культуры учреждена в 2011 г. Ее присуждают гражданам России до 35 лет за создание выдающихся произведений литературы и искусства. А премию президента в области литературы и искусства для детей и юношества начали вручать с 2013 г. Ею отмечают авторов произведений, способствующих гражданско-патриотическому, этическому и культурно-эстетическому воспитанию подрастающего поколения.
«В этот же день в режиме видеосвязи президент проведет заседание Совета по культуре и искусству», – пояснили в Кремле.
В повестке мероприятия – вопросы развития образования в сфере искусства, литературы и книгоиздания, а также другие актуальные темы.
23 февраля Путин в Кремле вручил сотрудникам Минобороны и Росгвардии государственные награды. Глава государства поблагодарил их за доблесть, самоотверженность, верность долгу и любовь к Отчизне.