Минпросвещения подготовило список фильмов для образовательных организаций
Минпросвещения РФ подготовило первичный список отечественных фильмов, рекомендованных к семейному просмотру, а также для образовательных организаций в рамках внеурочной деятельности и реализации программ воспитания и дополнительного образования, включая работу школьных театров, сообщили в ведомстве.
В сообщении говорится, что перечень кинолент был направлен в регионы РФ. Отмечается, что представленный список не является окончательным и будет регулярно дополняться. Образовательные организации будут самостоятельно принимать решение о включении рекомендованных фильмов в воспитательную работу, сообщили в министерстве.
В список вошли такие фильмы, как «Иди и смотри» (реж. Элем Климов), «А зори здесь тихие» (реж. Станислав Ростоцкий), «Вам и не снилось» (реж. Илья Фрэз) и др.
25 марта в ходе заседания Совета по культуре и искусству с участием президента РФ Владимира Путина зампредседателя совета и гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров предложил отобрать 100-150 отечественных фильмов для показа в школах в рамках обязательной программы. По мнению зампредседателя совета, показ картин отечественного кинематографа в школах будет способствовать художественному и патриотическому воспитанию молодежи.