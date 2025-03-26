Минпросвещения подготовило список фильмов для образовательных организаций

В сообщении говорится, что перечень кинолент был направлен в регионы РФ. Отмечается, что представленный список не является окончательным и будет регулярно дополняться. Образовательные организации будут самостоятельно принимать решение о включении рекомендованных фильмов в воспитательную работу, сообщили в министерстве.