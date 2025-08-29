Правительство расширило полномочия фонда «Защитники Отечества»

Фонд был создан по указу президента РФ для персонального сопровождения ветеранов СВО и их семей. Он оказывает помощь в социальной и медицинской реабилитации, трудоустройстве, юридической поддержке и адаптации жилья. Филиалы фонда работают по всей России.