Правительство расширило полномочия фонда «Защитники Отечества»
Фонд «Защитники Отечества» сможет оказать помощь семьям военных, пропавших без вести. Это следует из распоряжения правительства РФ.
Среди мер – содействие в получении мер соцподдержки, бесплатная юридическая помощь, содействие по вопросам, касающимся проведения идентификационных генетических исследований, а также психолого-психотерапевтическая помощь.
В мае президент РФ Владимир Путин пообещал, что полномочия фонда «Защитники Отечества» будут расширены. «Лучше расширить полномочия фонда, чем плодить еще какие-то дополнительные организации», – говорил он.
Фонд был создан по указу президента РФ для персонального сопровождения ветеранов СВО и их семей. Он оказывает помощь в социальной и медицинской реабилитации, трудоустройстве, юридической поддержке и адаптации жилья. Филиалы фонда работают по всей России.