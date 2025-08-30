Володин напомнил о вступающих в силу с сентября законах

В частности, в следующем месяце в России начнет действовать «период охлаждения» при выдаче кредитов, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции. В числе других мер Володин указал возможность назначать уполномоченных лиц для подтверждения переводов со счетов и получения наличных, оформление через МФЦ самозапрета на выдачу кредита, а также противодействие выводу похищенных денег через мобильный телефон.