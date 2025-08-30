Володин напомнил о вступающих в силу с сентября законах

Володин напомнил о вступающих в силу с сентября законахМеры направлены на борьбу с мошенниками и усиление контроля за мигрантами
В сентябре в России вступят в силу законы, направленные в том числе на борьбу с мошенниками и усиливающие контроль за мигрантами. Об этом в канале в Max сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В частности, в следующем месяце в России начнет действовать «период охлаждения» при выдаче кредитов, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции. В числе других мер Володин указал возможность назначать уполномоченных лиц для подтверждения переводов со счетов и получения наличных, оформление через МФЦ самозапрета на выдачу кредита, а также противодействие выводу похищенных денег через мобильный телефон.
Кроме того, заработает внесудебный порядок получения правоохранителями от банков данных по операциям, счетам и вкладам граждан и юрлиц для расследования уголовных дел.
С сентября в РФ также ужесточится контроль за мигрантами: для иностранных граждан вырастут действующие и вводятся новые пошлины. В Москве и Подмосковье в рамках эксперимента мигрантов обяжут проходить обязательную регистрацию по месту нахождения, дактилоскопию, биометрическое фотографирование и мониторинг геолокации абонентских устройств через специальное мобильное приложение, рассказал Володин. Ожидается, что меры повысят прозрачность учета иностранцев и приведут к снижению уровня нелегальной миграции, добавил спикер Госдумы.