Мигрантам предписывают новые пошлины

Мигрантам предписывают новые пошлиныПосле принятия поправок в закон федеральный бюджет РФ дополнительно получит почти 17 млрд рублей
Министерство финансов предложило ввести с 1 сентября 2025 г. новые пошлины для мигрантов. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поправки в закон о правовом положении иностранных граждан в России 30 июня одобрила. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Сейчас госпошлина взимается за выдачу разрешения на временное проживание (РВП), вида на жительство (ВНЖ), разрешения на привлечение иностранных работников, приглашение иностранца в РФ, а также за продление срока временного пребывания и регистрацию гражданина по месту жительства. Минфин предлагает добавить в этот перечень пошлину за продление разрешения на работу и выдачу его дубликата, а также за выдачу дубликатов разрешений на привлечение и использование иностранных работников. Кроме того, для иностранцев и лиц без гражданства может появиться оплата за постановку на учет по месту пребывания, выдачу трудового патента и его дубликата, а также продление срока временного пребывания. Последнее пленарное заседание Госдумы запланировано на 11 июля, поэтому законопроект успеют принять в весеннюю сессию.
За постановку иностранца или лица без гражданства на учет по месту пребывания придется заплатить 500 руб., а за продление срока временного пребывания – 1000 руб. За выдачу патента и продление срока действия разрешений на работу нужно будет отдать по 4200 руб. за услугу. Выдача дубликатов разрешений на работу, патента и разрешений на привлечение и использование иностранных работников будет стоить по 2100 руб. за услугу.
Планируется увеличить госпошлину за регистрацию иностранца по месту жительства с 420 до 1000 руб. Меры направлены на «усиление контроля за пребыванием иностранных граждан» в России, говорится в пояснительных записках к законопроектам.
В основном поправки касаются уплаты госпошлин за юридически значимые действия в сфере миграционного учета, отмечает «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Объем ожидаемых дополнительных доходов в федеральный бюджет по линии миграции законодатели оценили в 16,9 млрд руб., следует из финансово-экономического обоснования.
Миграцию ждет третий пакет Яровой
По статистике МВД, на конец 2024 г. в России находилось 6,3 млн иностранных граждан. Их численность увеличивается несколько лет подряд: в 2022 г. в России насчитывалось 5,7 млн человек, а в 2023 г. – около 6 млн. Наряду с этим становится больше и сумма подоходного налога (НДФЛ), которая платится по патенту. В 2022 г. субъекты России получили 97,2 млрд руб., в 2023 г. – 106,7 млрд руб., а в прошлом году – почти 124 млрд руб. За пять месяцев 2025 г. сумма уплаченного НДФЛ по патенту составила 63 млрд руб., говорила на полях Петербургского международного экономического форума начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.
Иностранные граждане трудоустраиваются в сферах, где в РФ наблюдается дефицит кадров. Например, более 765 000 человек по состоянию на конец 2024 г. работают в строительстве, следует из данных МВД. В торговле и ремонте транспортных средств заняты свыше 318 000 трудовых мигрантов, а в обрабатывающем производстве – более 274 000 иностранцев. Дефицит работников в строительных, производственных и технологических отраслях во многом связан с особыми потребностями экономики в последние несколько лет, возникшими в связи со спецоперацией и политикой импортозамещения, заявил «Ведомостям» старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы Виктор Ляшок.
Что такое трудовой патент
Повышение пошлин связано с необходимостью обеспечить качественную и устойчивую систему оказания услуг и осуществления миграционного контроля, считает первый заместитель генерального директора рекрутинговой компании «Интруд» София Батура. При этом важно учитывать, что резкое повышение финансовой нагрузки при привлечении иностранной рабочей силы может вызвать нежелательные побочные эффекты.
Так, часть участников рынка – например, граждане ближнего зарубежья, небольшие компании или неофициальные посредники – могут отказаться от легальных процедур и продолжить действовать вне правового поля, указала Батура. Из-за этого может вырасти теневой сегмент и параллельно снизиться уровень прозрачности, что не отвечает принципам безопасности и подконтрольности миграционных процессов. При развитии системы нужно искать механизмы балансировки – такие как поддержка ответственных работодателей и стандартизация сервисов, заключила Батура.