Мигрантам предписывают новые пошлины

Сейчас госпошлина взимается за выдачу разрешения на временное проживание (РВП), вида на жительство (ВНЖ), разрешения на привлечение иностранных работников, приглашение иностранца в РФ, а также за продление срока временного пребывания и регистрацию гражданина по месту жительства. Минфин предлагает добавить в этот перечень пошлину за продление разрешения на работу и выдачу его дубликата, а также за выдачу дубликатов разрешений на привлечение и использование иностранных работников. Кроме того, для иностранцев и лиц без гражданства может появиться оплата за постановку на учет по месту пребывания, выдачу трудового патента и его дубликата, а также продление срока временного пребывания. Последнее пленарное заседание Госдумы запланировано на 11 июля, поэтому законопроект успеют принять в весеннюю сессию.