В России выявили второй завозной случай лихорадки чикунгунья
В России зафиксирован второй завозной случай лихорадки чикунгунья, заболевший приехал из Шри-Ланки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
«В ходе эпидемиологического расследования Роспотребнадзора после выявления завозного случая лихорадки чикунгунья, а также работы с контактными лицами были выявлены еще два пациента с повышенной температурой тела. Все они – члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке», – сообщили в ведомстве.
Ранее на этой неделе стало известно о первом в этом году завозном случае лихорадки чикунгунья. Роспотребнадзор сообщал, что заболевший мужчина прибыл в Москву из Шри-Ланки. На следующий день после прилета он обратился за медицинской помощью. Его госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге, но итоги обследования показали положительный результат на вирус чикунгуньи.
Ведомство сообщало, что рисков распространения инфекции в России нет, поскольку чикунгунья передается только через укусы насекомых. Сейчас число комаров-переносчиков лихорадки в стране не представляет эпидемиологической опасности.