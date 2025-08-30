В России выявили второй завозной случай лихорадки чикунгунья

Ранее на этой неделе стало известно о первом в этом году завозном случае лихорадки чикунгунья. Роспотребнадзор сообщал, что заболевший мужчина прибыл в Москву из Шри-Ланки. На следующий день после прилета он обратился за медицинской помощью. Его госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге, но итоги обследования показали положительный результат на вирус чикунгуньи.