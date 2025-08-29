В России выявили первый завозной случай лихорадки чикунгунья в 2025 году
В России впервые в 2025 г. зафиксирован завозной случай лихорадки чикунгунья. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Заболевший мужчина прибыл в Москву из Шри-Ланки, в которой отдыхал 10 дней. На следующий день после прилета он обратился за медицинской помощью. Его госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге, но итоги обследования показали положительный результат на вирус чикунгуньи. Сейчас пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Роспотребнадзор ранее предупреждал о рисках завоза лихорадки из других стран, специалисты ведомства были готовы к этому. Ведомство оперативно провело противоэпидемические мероприятия. Рисков распространения инфекции в России нет, поскольку чикунгунья передается только через укусы насекомых. Сейчас число комаров-переносчиков лихорадки в стране не представляет эпидемиологической опасности.
В пунктах пропуска через границу продолжает работать система «Периметр», которая анализирует эпидемические риски и помогает обнаруживать людей с признаками заболеваний.
Лихорадка чикунгунья – острое инфекционное заболевание, которое передается комарами рода Aedes. Специфического лечения лихорадки не существует. У инфицированных могут наблюдаться высокая температура, сильная боль в суставах и кожная сыпь.
Наиболее часто вспышки лихорадки чикунгунья фиксируют в странах Южной Америки, Азии и Африки. По данным портала «Объясняем.РФ», в этом году чикугунья распространяется в Южной Азии, на островах Индийского океана, на Мадагаскаре, в Сомали и Кении. Недавно вспышку болезни также выявили в Китае.