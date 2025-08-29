В России выявили первый завозной случай лихорадки чикунгунья в 2025 году

Заболевший мужчина прибыл в Москву из Шри-Ланки, в которой отдыхал 10 дней. На следующий день после прилета он обратился за медицинской помощью. Его госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге, но итоги обследования показали положительный результат на вирус чикунгуньи. Сейчас пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.