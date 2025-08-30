Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу во Франции
В городе Эвре на севере Франции один человек погиб и пять пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на прокуратуру.
По предварительной информации, в баре в центре города около 04:00 по местному времени (05:00 мск) произошла ссора между несколькими клиентами. После этого охранники вывели из заведения всех посетителей. В этот момент неизвестный человек пошел за автомобилем и умышленно на большой скорости въехал задним ходом в толпу, которая стояла у ночного клуба.
В результате наезда на месте происшествия скончался мужчина, еще пять пострадавших госпитализировали. Уточняется, что двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Правоохранители задержали трех человек. Они помещены под стражу. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство.
