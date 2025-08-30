Газета
Ведомости
Главная / Общество /

Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу во Франции

Ведомости

В городе Эвре на севере Франции один человек погиб и пять пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на прокуратуру.

По предварительной информации, в баре в центре города около 04:00 по местному времени (05:00 мск) произошла ссора между несколькими клиентами. После этого охранники вывели из заведения всех посетителей. В этот момент неизвестный человек пошел за автомобилем и умышленно на большой скорости въехал задним ходом в толпу, которая стояла у ночного клуба.

В результате наезда на месте происшествия скончался мужчина, еще пять пострадавших госпитализировали. Уточняется, что двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Правоохранители задержали трех человек. Они помещены под стражу. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство.

26 мая автомобиль врезался в толпу болельщиков в ходе парада фанатов футбольного клуба «Ливерпуль», посвященного 20-му чемпионскому титулу в Премьер-лиге. Инцидент произошел на улице Уотер-стрит. В мероприятии участвовали тысячи болельщиков. В результате наезда пострадали 47 человек. По данным властей, случившееся не связано с терроризмом.

