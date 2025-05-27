Число пострадавших при наезде машины на толпу людей в Ливерпуле выросло до 47
В результате въезда автомобиля в толпу людей в центре Ливерпуля были ранены 47 человек. Двое из них – в тяжелом состоянии, сообщает The Guardian.
По данным службы скорой помощи, 27 человек были доставлены в больницу, остальные 20 получили помощь на месте происшествия. Среди пострадавших – четверо детей, включая ребенка с серьезными травмами. Власти заявили, что случившееся не связано с терроризмом. Арестован 53-летний британец, который, предположительно, был водителем автомобиля.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал инцидент ужасным и поблагодарил полицию и службы экстренной помощи за «быструю и непрерывную реакцию».
Автомобиль врезался в толпу болельщиков во время парада фанатов футбольного клуба «Ливерпуль», посвященного 20-му чемпионскому титулу в Премьер-лиге, вечером 26 мая. Инцидент произошел на улице Уотер-стрит. Участие в мероприятии принимали тысячи болельщиков.