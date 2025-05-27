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Число пострадавших при наезде машины на толпу людей в Ливерпуле выросло до 47

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В результате въезда автомобиля в толпу людей в центре Ливерпуля были ранены 47 человек. Двое из них – в тяжелом состоянии, сообщает The Guardian.

По данным службы скорой помощи, 27 человек были доставлены в больницу, остальные 20 получили помощь на месте происшествия. Среди пострадавших – четверо детей, включая ребенка с серьезными травмами. Власти заявили, что случившееся не связано с терроризмом. Арестован 53-летний британец, который, предположительно, был водителем автомобиля.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал инцидент ужасным и поблагодарил полицию и службы экстренной помощи за «быструю и непрерывную реакцию».

Автомобиль врезался в толпу болельщиков во время парада фанатов футбольного клуба «Ливерпуль», посвященного 20-му чемпионскому титулу в Премьер-лиге, вечером 26 мая. Инцидент произошел на улице Уотер-стрит. Участие в мероприятии принимали тысячи болельщиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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