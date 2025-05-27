Число пострадавших при наезде машины на толпу людей в Ливерпуле выросло до 47

По данным службы скорой помощи, 27 человек были доставлены в больницу, остальные 20 получили помощь на месте происшествия. Среди пострадавших – четверо детей, включая ребенка с серьезными травмами. Власти заявили, что случившееся не связано с терроризмом. Арестован 53-летний британец, который, предположительно, был водителем автомобиля.