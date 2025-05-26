Автомобиль въехал в толпу людей на параде «Ливерпуля»

По предварительной информации, первой жертвой стала молодая болельщица «Эспаньолы», оказавшаяся под машиной. Чтобы спасти ее, другие фанаты начали атаковать автомобиль. Однако после того как девушку вытащили из-под машины, водитель продолжил движение, протаранив еще несколько человек.