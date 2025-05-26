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Автомобиль въехал в толпу людей на параде «Ливерпуля»

Ведомости

В центре Ливерпуля автомобиль въехал в толпу людей во время парада футбольного клуба «Ливерпуль», посвященного 20-му чемпионскому титулу в Премьер-лиге. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на улице Уотер-стрит. По данным полиции, водитель задержан. На место прибыли службы экстренной помощи. Информация о пострадавших уточняется.

Парад стартовал около Аллертон-Мейз и прошел по 10-мильному маршруту, аналогичному тому, что использовался в 2019 г.

В мероприятии участвовали тысячи болельщиков. Из-за парада были перекрыты дороги, городской совет рекомендовал воздержаться от поездок на личном транспорте.

15 мая на толпу фанатов перед матчем «Эспаньол» – «Барселона» наехал автомобиль. В результате чего пострадало 10 человек.

По предварительной информации, первой жертвой стала молодая болельщица «Эспаньолы», оказавшаяся под машиной. Чтобы спасти ее, другие фанаты начали атаковать автомобиль. Однако после того как девушку вытащили из-под машины, водитель продолжил движение, протаранив еще несколько человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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