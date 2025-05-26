Автомобиль въехал в толпу людей на параде «Ливерпуля»
В центре Ливерпуля автомобиль въехал в толпу людей во время парада футбольного клуба «Ливерпуль», посвященного 20-му чемпионскому титулу в Премьер-лиге. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел на улице Уотер-стрит. По данным полиции, водитель задержан. На место прибыли службы экстренной помощи. Информация о пострадавших уточняется.
Парад стартовал около Аллертон-Мейз и прошел по 10-мильному маршруту, аналогичному тому, что использовался в 2019 г.
В мероприятии участвовали тысячи болельщиков. Из-за парада были перекрыты дороги, городской совет рекомендовал воздержаться от поездок на личном транспорте.
15 мая на толпу фанатов перед матчем «Эспаньол» – «Барселона» наехал автомобиль. В результате чего пострадало 10 человек.
По предварительной информации, первой жертвой стала молодая болельщица «Эспаньолы», оказавшаяся под машиной. Чтобы спасти ее, другие фанаты начали атаковать автомобиль. Однако после того как девушку вытащили из-под машины, водитель продолжил движение, протаранив еще несколько человек.