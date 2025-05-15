Перед матчем «Эспаньол» – «Барселона» в Испании пострадали 10 человек

Очевидцы сообщили, что автомобиль внезапно ускорился в зоне большого скопления людей, а поведение водителя выглядело умышленным. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, семь машин скорой помощи прибыли на место происшествия. Женщина, попавшая под колеса, доставлена в больницу в сознании, но с закрытыми глазами; ее состояние оценивается как наиболее тяжелое.