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Перед матчем «Эспаньол» – «Барселона» в Испании пострадали 10 человек

Ведомости

10 человек пострадали в результате наезда авто на фанатов перед матчем «Эспаньол» – «Барселона» в Испании, сообщает Ok Diario.

По предварительной информации, первой жертвой стала молодая болельщица «Эспаньола», оказавшаяся под машиной. Чтобы спасти ее, другие фанаты начали атаковать автомобиль. Однако после того, как девушку вытащили из-под машины, водитель продолжил движение, протаранив еще несколько человек.

Очевидцы сообщили, что автомобиль внезапно ускорился в зоне большого скопления людей, а поведение водителя выглядело умышленным. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, семь машин скорой помощи прибыли на место происшествия. Женщина, попавшая под колеса, доставлена в больницу в сознании, но с закрытыми глазами; ее состояние оценивается как наиболее тяжелое.

Каталонская полиция (Mossos d'Esquadra) подтвердила факт происшествия и начала расследование. Власти рассматривали возможность приостановки матча, однако спустя восемь минут после его начала было объявлено, что ситуация находится под контролем. После совещания с делегатами команд и полицией было принято решение продолжить игру.

30 апреля в центре Копенгагена перед пешеходным переходом на мосту королевы Луизы автомобилист наехал на толпу людей. В результате пострадали пять человек. Городская полиция сообщила, что причиной трагедии стало то, что пожилой мужчина потерял контроль над своим транспортным средством.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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