Перед матчем «Эспаньол» – «Барселона» в Испании пострадали 10 человек
10 человек пострадали в результате наезда авто на фанатов перед матчем «Эспаньол» – «Барселона» в Испании, сообщает Ok Diario.
По предварительной информации, первой жертвой стала молодая болельщица «Эспаньола», оказавшаяся под машиной. Чтобы спасти ее, другие фанаты начали атаковать автомобиль. Однако после того, как девушку вытащили из-под машины, водитель продолжил движение, протаранив еще несколько человек.
Очевидцы сообщили, что автомобиль внезапно ускорился в зоне большого скопления людей, а поведение водителя выглядело умышленным. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, семь машин скорой помощи прибыли на место происшествия. Женщина, попавшая под колеса, доставлена в больницу в сознании, но с закрытыми глазами; ее состояние оценивается как наиболее тяжелое.
Каталонская полиция (Mossos d'Esquadra) подтвердила факт происшествия и начала расследование. Власти рассматривали возможность приостановки матча, однако спустя восемь минут после его начала было объявлено, что ситуация находится под контролем. После совещания с делегатами команд и полицией было принято решение продолжить игру.
30 апреля в центре Копенгагена перед пешеходным переходом на мосту королевы Луизы автомобилист наехал на толпу людей. В результате пострадали пять человек. Городская полиция сообщила, что причиной трагедии стало то, что пожилой мужчина потерял контроль над своим транспортным средством.