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Автомобиль въехал в толпу людей в Копенгагене

Ведомости

В центре Копенгагена перед пешеходным переходом на мосту королевы Луизы автомобилист наехал на толпу людей. В результате пострадали пять человек, сообщает TV2.

По информации телеканала, он двигался на полной скорости. Городская полиция сообщила, что причиной трагедии стало то, что пожилой мужчина потерял контроль над своим транспортным средством.

На место происшествия прибыли четыре машины скорой помощи, санитарный автомобиль, две пожарные машины, полиция и спасатели.

27 апреля в Канаде автомобиль наехал на толпу людей на мероприятии, посвященном филиппинской культуре. Полиция сообщила о «нескольких» погибших, телеканал Global News со ссылкой на источники писал о восьми жертвах. Водитель задержан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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