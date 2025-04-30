Автомобиль въехал в толпу людей в Копенгагене
В центре Копенгагена перед пешеходным переходом на мосту королевы Луизы автомобилист наехал на толпу людей. В результате пострадали пять человек, сообщает TV2.
По информации телеканала, он двигался на полной скорости. Городская полиция сообщила, что причиной трагедии стало то, что пожилой мужчина потерял контроль над своим транспортным средством.
На место происшествия прибыли четыре машины скорой помощи, санитарный автомобиль, две пожарные машины, полиция и спасатели.
27 апреля в Канаде автомобиль наехал на толпу людей на мероприятии, посвященном филиппинской культуре. Полиция сообщила о «нескольких» погибших, телеканал Global News со ссылкой на источники писал о восьми жертвах. Водитель задержан.