Полиция Ванкувера исключила версию теракта при наезде машины на толпу
Наезд автомобиля на людей на фестивале Lapu Lapu Day не был терактом, сообщило полицейское управление. В результате инцидента вечером 26 апреля есть погибшие и пострадавшие, водитель внедорожника задержан.
Автомобиль наехал на толпу людей на мероприятии, посвященном филиппинской культуре. Полиция сообщила о «нескольких» погибших, телеканал Global News со ссылкой на источники писал о восьми жертвах.
«На данный момент мы уверены, что этот инцидент не был актом терроризма», – сообщило полицейское управление на следующее утро после происшествия (цитата по NPR).
По данным правоохранителей, за рулем внедорожника, сбившего людей, сидел 30-летний житель Ванкувера.