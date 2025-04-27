При наезде автомобиля на толпу в Ванкувере погибли восемь человек
Восемь человек погибли в результате наезда автомобиля на толпу в Ванкувере, сообщил телеканал Global News со ссылкой на источники.
Среди погибших был ребенок, говорится в сообщении. Еще шесть человек, по данным телеканала, находятся в критическом состоянии.
Автомобиль врезался в толпу на уличном фестивале вечером 26 апреля. Люди праздновали День Лапу-Лапу – государственный праздник, посвященный филиппинскому наследию. В числе пострадавших были выходцы с Филиппин.
Полиция Ванкувера после происшествия сообщала о «нескольких погибших» и задержании водителя, писал CBC News. Мэр Ванкувера Кен Сим заявил, что был «шокирован и глубоко опечален» случившимся на фестивале.