Автомобиль въехал в толпу на фестивале в канадском Ванкувере
Внедорожник врезался в толпу на уличном фестивале в Ванкувере, есть погибшие и пострадавшие, пишет Bloomberg.
Полиция Ванкувера сообщила, что водитель задержан и что дополнительная информация будет предоставлена по мере развития расследования. Премьер-министр канадской провинции Британская Колумбия Дэвид Эби заявил, что его команда готова оказать поддержку городским властям.
По данным The New York Times, участники фестиваля праздновали День Лапу-Лапу – государственный праздник, посвященный филиппинскому наследию. Среди пострадавших – выходцы из Филиппин.