В Москве 30 августа стало самым теплым днем месяца

29 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 31 августа воздух в Москве прогреется до +30 градусов – это на 7–10 градусов выше климатической нормы. По его словам, до рекордных значений 1938 и 1890 гг. (более +31) не хватит двух–трех градусов. Согласно метеостатистике, такое жаркое прощание лета случается не чаще одного раза в 15 лет.