В Москве 30 августа стало самым теплым днем месяца
Самым теплым днем августа в Москве стало 30 августа. Днем температура воздуха на базовой метеостанции ВДНХ достигла отметки в +27,3 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.
Ожидается, что температурный фон будет расти. Синоптик уточнил, что точное значение максимальной температуры воздуха текущего дня станет известно после 21:00 мск, когда будут сняты показания с максимального термометра. До 30 августа этого года самым теплым днем последнего месяца лета было 3 число. В этот день дневной максимум составил +27 градусов.
Леус добавил, что 31 августа температурный фон в Москве прогнозируется как минимум не ниже субботнего. 1 сентября холодный фронт опустит дневную температуру на 5-6 градусов, при этом она по-прежнему будет превышать климатическую норму.
29 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 31 августа воздух в Москве прогреется до +30 градусов – это на 7–10 градусов выше климатической нормы. По его словам, до рекордных значений 1938 и 1890 гг. (более +31) не хватит двух–трех градусов. Согласно метеостатистике, такое жаркое прощание лета случается не чаще одного раза в 15 лет.