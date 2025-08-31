МВД: мошенники начали использовать имитирующие Mir Pay приложения
Мошенники разработали поддельные приложения, имитирующие платежную систему Mir Pay, для кражи денег через банкоматы. Злоумышленники внедряют в смартфоны жертв вредоносные программы под видом переустановки банковских приложений, пишет ТАСС по ссылкой на МВД РФ.
Преступники используют технологию «обратный NFC», которая подключает к телефону жертвы карты мошенников. При поднесении смартфона к банкомату происходит перевод наличных средств на чужие карты.
27 августа в МВД РФ сообщили, что мошенники под видом сотрудников техподдержки или представителей школ убеждают россиян предоставить доступ к конфиденциальной информации под предлогом обновления или привязки номера телефона к электронному дневнику. Это приводит к краже денег. Злоумышленники просят потенциальных жертв сообщить им коды из SMS или направляют их на фишинговый ресурс.