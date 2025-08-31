В Госдуме предупредили о штрафах до 100 000 рублей за заменители детских кресел

В ПДД появилось понятие детской удерживающей системы – конструкции, предназначенной для перевозки детей в автомобилях в целях снижения риска причинения вреда их жизни и здоровью. В постановлении подчеркивается, что удерживающими системами не являются «лямки, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы».