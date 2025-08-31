В Госдуме предупредили о штрафах до 100 000 рублей за заменители детских кресел
С 1 сентября в России вступают в силу изменения в ПДД, ужесточающие требования к перевозке детей. Как сообщила зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, теперь нельзя использовать различные адаптеры, лямки и бескаркасне автокресла, пишет ТАСС.
Штраф за нарушение новых правил составит 3000 руб. для физических лиц и 100 000 руб. для юридических лиц, включая такси. Парламентарий подчеркнула, что теперь все такси обязаны использовать только сертифицированные автокресла.
Буцкая уточнила, что в случае обнаружения нарушений пассажиры могут сделать замечание водителю или обратиться в автопарк, поскольку закон теперь четко требует использования только полноценных автомобильных кресел для перевозки детей.
В ПДД появилось понятие детской удерживающей системы – конструкции, предназначенной для перевозки детей в автомобилях в целях снижения риска причинения вреда их жизни и здоровью. В постановлении подчеркивается, что удерживающими системами не являются «лямки, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы».